Kevin De Bruyne en Manchester City zitten in de finale van de Champions League

Manchester City en Kevin De Bruyne zitten op koers om hun eerste Champions League te winnen. De Engelsen wonnen vanavond met 2-0 van PSG. In de finale wacht Real Madrid of Chelsea FC.

Manchester City had de heenwedstrijd in Parijs al met 1-2 gewonnen. Met andere woorden: de opdracht was duidelijk. PSG niet in de wedstrijd laten komen.

En dat is eigenlijk nooit gebeurd. PSG had dan wel enkele momentjes, maar eigenlijk hadden the Citizens negentig minuten lang de volledige controle.

© photonews

Dé man van de match was voor een keertje niet Kevin De Bruyne. De Rode Duivel had dan wel twee keer een voet in de doelpunten, maar de afwerking was twee keer voor Riyad Mahrez.

PSG besloot om na de 2-0 te stoppen met voetballen en er een spelletje beentje-trap van te maken. Neymar gefrustreerd rond, terwijl Angel di Maria een rode kaart kreeg na natrappen op Fernandinho.

Op naar Istanboel

Manchester City mag de tickets richting Istanboel alvast boeken. In de finale om de Beker met de Grote Oren wacht Real Madrid of Chelsea FC.