Sterkhouder PSG onzeker voor duel tegen Manchester City: "Wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt"

Vanavond staat in de Champions League de terugwedstrijd tussen Manchester City en PSG op het programma. De heenwedstrijd werd gewonnen door Manchester City en dus zal PSG alles uit de kast moeten halen.

Manchester City won de heenwedstrijd met 1-2 op het veld van PSG en dus zal de Franse topclub alles uit de kast moeten halen in Manchester om de zaken nog om te gooien. PSG kreeg echter al minder nieuws voor deze wedstrijd, want het is nog niet zeker of Kylian Mbappé aan de start zal verschijnen.

De Franse sterspeler van PSG kampt met een kuitblessure. Bij Sporza staat te lezen dat Pochettino nog niet weet of Mbappé de wedstrijd zal halen. "Ik wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt", aldus de trainer van PSG.