🎥 City viert: dolle vreugdetaferelen en volledig uit de bol op tonen van 'It's Friday then'

Het moment waar ze zolang op gewacht hebben: Manchester City heeft eindelijk de CL-finale bereikt. De vreugde achteraf was dan ook navenant, zelfs bij een kern die al quasi alles gewonnen heeft. En of ze uit de bol gingen op de tonen van 'It's Friday then!'...

You know we finally here, right?

Where are we?

It's Friday then

Then Saturday, Sunday, what?

It's Friday again

Then Saturday, Sunday, what?

It's Friday again

Then Saturday, Sunday, what?