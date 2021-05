Moet er meer geluisterd worden naar supporters? Chelsea vindt alvast van wel...

Een mooi initiatief van Chelsea om de vrede tussen het bestuur en de supporters te bewaren. Onvrede tussen bestuur en fans weet Manchester United alles van, zij hebben dit weekend nog een wedstrijd moeten uitstellen omdat er een uur voor de aftrap supporters over het plein liepen om hun onvrede naar het bestuur toe te uiten.

Om maar niet te zeggen hoe belangrijk het is voor een club om een goede relatie met de supporters te hebben. Chelsea neemt nu dus een supporter mee op in het bestuur om toestanden zoals bij de Super League in de toekomst te voorkomen. Er zal een verkozen supporter de clubvergaderingen bijwonen vanaf 1 juli.

Chelsea announces that, starting from 1st July, there will be a supporter presence at club board meetings, selected through an election and selection process #SportsBizhttps://t.co/s0GxoA8SYh