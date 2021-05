Witsel mogelijk toch in selectie voor EK: "Dat zou ik niet doen"

In juni is het eindelijk zo ver. Dan begint het EK voetbal voor onze Rode Duivels. Nu rest de vraag nog: wie neemt bondscoach Martinez mee in de selectie? Omdat er deze editie ruimte is voor 26 spelers in de kern, is er in ieder geval meer ruimte voor 'tijfelgevalletjes'...

Axel Witsel valt onder de categorie ‘twijfelgeval’. De middenvelder blesseerde zich begin dit jaar zwaar aan de achillespees en zal dus mogelijks niet fit geraken voor het EK, of toch wel? Het is een beetje onzeker, maar nu dat er 26 spelers mee mogen in de kern in plaats van 23 is de kans dat Witsel geselecteerd wordt echter wel weer groter. In de voetbalpodcast ‘90 minutes’ praatte Filip Joos met Steven Defour over dat scenario. Joos had zijn mening klaar over de Witsel-kwestie: “Geloof je echt dat Witsel in de ploeg zou kunnen komen als het toernooi al bezig is? Als je bijvoorbeeld de kwartfinale haalt, is dat gebeurd zonder Witsel, dan zou ik hem niet zomaar in de basis droppen”, aldus Joos.