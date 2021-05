Deze speler uit de Jupiler Pro League bewijst dat clubliefde nog bestaat

Volgens velen is clubliefde stilaan verleden tijd, maar toch zijn er nog steeds spelers die al een hele poos bij hun actuele club spelen. Sammy Bossut is de meest trouwe speler uit onze competitie.

5.422 dagen, 774 weken, 178 maanden of bijna 15 jaren is Sammy Bossut al trouw aan Zulte Waregem. Op 1 juli 2006 haalde Essevee de doelman weg bij SWI Harelbeke. Op 20 december 2006 mocht Bossut debuteren in de Belgische Supercup. In het Constant Vanden Stock Stadion ging Zulte Waregem met 3-1 onderuit.

Twee maanden later, op 22 februari 2007, mocht de toen 21-jarige Bossut zijn tweede wedstrijd spelen voor Zulte Waregem, en dat met meer dan 30.000 supporters in de tribune. Hij speelde namelijk in het St James' Park tegen Newcastle in de tussenronde van de UEFA-Cup. In de heenwedstrijd van een week eerder verloor Zulte Waregem met 1-3 in eigen huis. Doorstoten was dus een bijna onmogelijke opdracht. Uiteindelijk gingen de trotse West-Vlamingen in de terugwedstrijd met 1-0 onderuit. In de competitie speelde Bossut enkel nog de laatste twee wedstrijden van het seizoen tegen Lokeren en Charleroi.

© photonews

In het tweede seizoen van Bossut bij Essevee bleef hij tweede doelman. Geert De Vlieger, die in hetzelfde seizoen als hem was toegekomen, was de eerste keuze van Dury. Voor maart speelde Bossut dan ook slechts drie wedstrijden, maar daar kwam verandering in. Toen duidelijk werd dat het contract van De Vlieger niet verlengd zou worden en hij naar Club Brugge zou vertrekken kreeg Bossut de kans om zich te bewijzen. In de laatste acht wedstrijden van het seizoen stond de jonge doelman uit Tielt telkens tussen de palen. Zulte Waregem haalde slechts een 12 op 24, maar Sammy Bossut maakte een sterke indruk.

Definitieve doorbraak

Het seizoen 2008/2009 werd het seizoen van de definitieve doorbraak voor Bossut bij Zulte Waregem. De Vlieger was vertrokken naar Club Brugge en zo bleven er drie doelmannen over bij Essevee, namelijk: Thierry Coppens, Stijn Van Der Kelen en natuurlijk Sammy Bossut zelf. Francky Dury was helemaal overtuigd van Bossut en liet hem het hele seizoen spelen. Hij miste geen enkele minuut, ook niet in de beker. Uiteindelijk eindigden de jongens van Dury op de vijfde plaats, vier punten verwijderd van een Europees ticket.

Het seizoen daarop keepte Bossut opnieuw alle competitieduels, alle bekerwedstrijden en ook de 10 wedstrijden in play-off 1. Niemand bij Zulte Waregem twijfelde eraan, met Sammy Bossut in doel konden ze nog enkele jaren doorgaan. Dat bleek later ook.

Bossut 2009" />

Succesverhaal

Het verhaal van Bossut bij Zulte Waregem is hoe dan ook een succesverhaal. Het seizoen 2012/2013 was waarschijnlijk het mooiste voor de doelman van Essevee. Toch is het een seizoen van "net niet". Onder Dury streden de Boeren mee voor de titel tot op de laatste speeldag van play-off 1. Ze moesten op het veld van Anderlecht gaan winnen om kampioen te worden, maar het bleef bij een 1-1 gelijkspel. Bij de uitreiking van Keeper van het Jaar werd Bossut opnieuw tweede, achter Silvio Proto. Het seizoen daarop verloor Zulte Waregem ook nog eens een bekerfinale tegen Lokeren, maar dat was met Sébastien Bruzzese in doel.

Een van de grootste prestaties van Bossut is dat hij het gemaakt heeft tot bij de Rode Duivels. In 2014 riep Wilmots de doelman van Zulte Waregem voor de eerste keer op en hij mocht ook mee naar het WK in Brazilië. Op een prijs moest Bossut tot het seizoen 2016/17 wachten. In de bekerfinale tegen KV Oostende stond het na 120 minuten 3-3. In de strafschoppenserie won Essevee uiteindelijk wel nog met 7-5 van de Kustboys. Sinds dat seizoen sukkelde Sammy Bossut wel wat met blessures. Hij kreeg onder andere te maken met een operatie aan de voet, een buikspierblessure, een elleboogblessure en een schedelbreuk. Dit seizoen speelde Bossut slechts één wedstrijd, in de beker tegen Olympic Charleroi. Dat brengt zijn totaal na bijna 15 jaren van trouwe dienst op 420 wedstrijden voor Essevee. Deze zomer wordt Bossut 36 jaar. Hij heeft nog een contract lopen bij Zulte Waregem tot in de zomer van 2023.