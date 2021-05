Hilarisch! Chelseafans brengen ode aan Tuchel, de Duitse coach stopt, en geniet

Chelsea won gisteren verrassend thuis met 2-0 van Real Madrid, nu gaan The Blues door naar de finale van de Champions League. Dat tot grote vreugde van de Chelseafans, die hun coach na de wedstrijd stonden op te wachten voor een eerbetoon.

Thomas Tuchel nam in januari dit jaar het roer over bij Chelsea. De Duitser doet het goed bij zijn nieuwe club, in de Premier League staan The Blues terug op een Champions Leagueplaats en op het Europees kampioenenbal zelf, heeft de Londense club de finale bereikt. Reden genoeg dus voor de Chelseafans om Tuchel te eren.

Dat deden de fans van de blauwhemden dan ook, Tuchel eren. Toen de Duitse oefenmeester Stamford Bridge wou buiten rijden, stonden honderden fans hem op te wachten terwijl ze zijn naam riepen. Tuchel zelf stopte even om te genieten. Mooie beelden!