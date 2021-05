PSV trekt ex-politicus aan: "Hij past perfect bij de kernwaarden van onze club"

PSV heeft een ex-politicus aangetrokken voor in zijn bestuur, Klaas Dijkhoff is de naam. De Nederlander kwam uit voor de Nederlandse liberale partij VVD, en neemt nu gewoon plaats in de raad van commissarissen bij PSV.

PSV kondigde deze middag trots op hun sociale media aan dat ze de Nederlandse ex-politicus hadden aangetrokken. “We zijn enorm verheugd met onze nieuwste aanwinst Klaas Dijkhoff. Klaas behoeft eigenlijk geen introductie, maar zijn hart voor PSV, zijn ervaringen in de complexe politieke wereld en vooral zijn kracht om altijd dicht bij zichzelf te blijven, passen perfect bij de kernwaarden van PSV”, legt president-commissaris Van Der Wallen uit op de site van de Eindhovense club. Dijkhoff zelf voegde ook nog iets toe aan de woorden van Van Der Wallen: “Ik ben vereerd om me als commissaris voor m’n club te mogen inzetten. Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in m’n benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer. Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden” Welkom bij PSV, @dijkhoff 🤝 — PSV (@PSV) May 6, 2021