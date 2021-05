Eersteklassers jagen op rechtsachter van Seraing, dat hem ook graag wil houden

Seraing is nog in de running om de promotie naar 1A af te dwingen. Daarvoor moeten ze zaterdag voorbij Waasland-Beveren geraken. Eén van hun spelers heeft zich alvast in de kijker gespeeld.

Het gaat om Iebe Swers, de rechtsachter van de Metallo's. De 24-jarige wingback genoot al eens concrete interesse van Zulte Waregem, maar ondertussen houden verschillende andere eersteklassers hem wel nauw in de gaten. En ook in 1B hebben meerdere ploegen interesse. Swers heeft een aflopend contract en Seraing wil hem graag houden, maar de onderhandelingen liggen wat stil omdat ze nog niet weten of ze straks in 1A of 1B zullen spelen. Swers kreeg zijn jeugdopleiding bij STVV, die nu ook wel weer interesse tonen. Ook in Nederland hebben ze hem intussen op de radar staan. Hij speelde dit seizoen zowat alles bij Seraing en is dus mogelijk transfervrij op te halen, wat hem een interessante speler maakt.