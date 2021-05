Sensationele comeback naar de Premier League in de maak?

De ex-coach van Newcastle, Chelsea en Liverpool wil graag terugkeren naar de Premier League.

Rafael Benitez was tussen 2016 en 2019 aan de slag bij Newcastle United. Daarna verliet hij de Premier League voor een avontuur bij Dalian Yifang in China. "Ik ben naar China verhuisd omdat er hier geen topploegen meer beschikbaar waren. Ik moest blijven concurreren en mijn werk doen", vertelde Benitez over zijn periode in China aan Sky Sports News' Inside Football.

Toch zou Benitez graag terugkeren naar de Premier league: "Momenteel wil ik heel graag in Engeland blijven, in Liverpool. Ik kijk naar elke Premier League-wedstrijd en soms ook naar Championship-wedstrijden. Zo ben ik atijd klaar om te beginnen aan een nieuw avontuur".

Premier League boven

Benitez was al in de Premier League aan de slag bij Newcastle, Chelsea en Liverpool. Zijn liefde voor de Engelse competitie is nog steeds niet gaan liggen: "Liefst wordt ik trainer in Engeland, in de Premier League. Mijn familie woont hier en ik hou van de stijl van voetbal hier".

De andere competities spreken Benitez minder aan. De reden daarvoor vertelde hij bij Sky Sports: "Ik kijk naar de Serie A omdat het een competitie is die goed zou zijn voor mij. Maar zowel in Italië als in Frankrijk, Duitsland en Portugal zie ik weinig mogelijkheden om een ​​project op poten te zetten waarin je spelers kunt laten ontwikkelen en het team competitiever kunt maken".