Ivo Rodrigues schiet FC Famalicao uit de gevarenzone in Portugal

Ivo Rodrigues, ex-Antwerp, speelt zich in de harten van de supporters van FC Famalicao.

Ivo Rodrigues maakte afgelopen winter de overstap van Antwerp naar thuisland Portugal. Hij ging vechten tegen de degradatie bij FC Famalicao. Een opdracht die hij volop tot een goed einde aan het brengen is.

Hij scoorde vanavond voor de 3de wedstrijd op rij en dankzij zijn doelpunt won FC Famalicao met 1-0 van Santa Clara. De ploeg van Rodrigues springt zo naar een 13de plaats in het klassement en slaagt een kloof van 5 punten met Boavista die 3de laatste staan.

Vorig weekend kon Rodriugues scoren in de topper tegen zijn ex-club Porto al werd er wel met 3-2 verloren. Momenteel speelde hij 11 wedstrijden voor FC Famalicao waarin hij 5 maal kon scoren.

Met alle geblesseerden en Covid-19 besmettingen had Antwerp hem zeker nog wel kunnen gebruiken in de strijd voor een plaats in de Champions League.