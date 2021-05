Niet alleen Covid-19 maar ook blessures houden lelijk huis bij Antwerp

Niet alleen de vier Covid-19 besmettingen zorgen voor selectieproblemen bij Antwerp maar ook de vele blessures. Er zijn nog twee spelers onzeker momenteel. Geraken zij niet speelklaar dan mist Antwerp 11 spelers voor de topper op Anderlecht.

Buiten het lijstje met spelers die onbeschikbaar zijn vanwege Covid-19 (dit kan u HIER lezen) zijn er nog een aantal afwezigen bij Antwerp. Vercauteren begon de persconferentie met het opsommen van alle afwezigen. "Gelin, Coopman, Haroun, Nsimba en Refaelov komen niet in aanmerking voor een selectie. Dat wil zeggen dat de keuze heel beperkt is en dat we met weinig spelers overblijven."

Met het wegvallen van Lamkel Zé leek Nsimba de eerste vervanger te worden maar de kans dat we hem deze play-offs nog aan het werk gaan zien is heel klein. "Het is een blessure aan de voet die wel enkele weken, 2, 3 misschien 4 weken kan aanslepen", zei Vercauteren over zijn flankaanvaller: "Het was vrij snel duidelijk dat het ernstig is en dat we voor de moment niet meer op hem kunnen rekenen."

Door de twee bijkomende Covid-19 besmettingen vlak voor de laatste tactische training zal het puzzelen worden voor Vercauteren. "Het zal zoeken en tasten zijn voor morgen. We zullen zien welke oplossingen we naar morgen toe hebben en welke keuzes we zullen moeten maken."

Verstraete en De Laet zullen fit geraken voor morgen maar en rijzen dan weer vraagtekens bij andere spelers. Zo sprak Vercauteren of Ampomah en Lukaku: "Ampomah heeft bijna heel de week niet getraind behalve gisteren en vandaag. Die had deze morgen wel wat last maar hij zou fit geraken voor morgen. Lukaku was ook bij de vraagtekens wegens knieproblemen. Hij maakte zich deze morgen op training zorgen maar hopelijk geraakt hij speelklaar."