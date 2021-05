Vercauteren heeft kopzorgen bij Antwerp - "We gaan waarschijnlijk niemand meer recuperen voor het einde van de play-offs"

Bij Antwerp testen verschillende spelers positief op Covid-19. Dit in combinatie met een druk programma zorgt voor kopzorgen bij Franky Vercauteren.

De persconferentie van Antwerp begon met het nieuws dat vier spelers positief hebben getest op Covid-19. Zij missen al zeker de wedstrijd van morgen tegen Anderlecht maar waarschijnlijk ook het tweeluik tegen Club Brugge. "De spelers die positief hebben getest zijn Avenatti, Batubinsika, Boya & Lamkel Zé. Avenatti en Boya zijn sinds afgelopen weekend in quarantaine. De club heeft volgens het geldende protocol van de Pro League alles regels strikt toegepast. Uit de testing van afgelopen dinsdag bleken geen nieuwe positieve gevallen te zijn. Uit te testing van gisteren met als resultaat vandaag bleek dat Batubinsika en Lamkel Zé positief hebben getest. Beide zitten sinds deze morgen in quarantaine."

Antwerp speelt 5 wedstrijden in de komende 3 weken en dit strooit de plannen de in war. Binnenskamers heeft Vercauteren daarover nog gepraat: "Voorbijgaande weken speel je één wedstrijd per week en is het toeleven van weekend naar weekend. Toen is er niets niemand besmet geraakt. Nu dat we een heel druk programma hebben krijgen we te maken met de besmettingen en al die blessures. Die coronagevallen zorgen er ook voor dat we waarschijnlijk niemand meer gaan kunnen recupereren voor de play-offs. We gaan dus de komende matchen moeten spelen met de jongens die nu voorhanden zijn en hopen dat zij allemaal fit blijven."