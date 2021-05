Kemar Lawrence vertrekt onmiddellijk bij Anderlecht

Kemar Lawrence trekt definitief de deur achter zich dicht bij Anderlecht.

Kemar Lawrence, die in januari 2020 aankwam in Anderlecht, trekt opnieuw naar de Major League Soccer, waar het seizoen net gestart is. De Jamaïcaanse linksback en international speelde 17 wedstrijden voor Anderlecht waarin hij éénmaal tot scoren kwam.

Kemar trekt nu naar het Canadese Toronto FC. Zo wordt hij ploeggenoot van ex-Racing Genk speler Alejandro Pozuelo.