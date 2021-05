Premier League maakt genomineerden voor speler van de maand bekend

Een mindere maand voor de Belgen in de Premier League. Er is namelijk geen enkele landgenoot genomineerd om speler van de maand april te worden in de Engelse eerste klasse. De meest bekende namen zijn Mason Greenwood, Jesse Lingard en Trent Alexander-Arnold.

Daarnaast maken ook nog vijf andere spelers kans om speler van de maand te worden. Zo zijn ook Chris Wood, Allan Saint-Maximin, Matheus Pereira, Stuart Dallas en Kelechi Iheanacho genomineerd voor de prestigieuze prijs.

8️⃣ 𝗕𝗜𝗚 performances in April, but who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month?



💥 Trent Alexander-Arnold

💥 Stuart Dallas

💥 Mason Greenwood

💥 Kelechi Iheanacho

💥 Jesse Lingard

💥 Matheus Pereira

💥 Allan Saint-Maximin

💥 Chris Wood



🗳 https://t.co/mmfNAPj5ho | #PLAwards pic.twitter.com/vUMwG92B4b