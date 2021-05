Bayern München doet het weer, Rekordmeister kampioen!

Bayern München moest vandaag nog spelen tegen Monchengladbach, bij winst werden de mannen uit München kampioen. Maar door verlies van RB Leipzig wisten Lewandowski en co al voor de wedstrijd dat ze landskampioen zijn.

Bayern München is vandaag kampioen gespeeld in de Bündesliga. Normaal zouden de Münchenaren nog moeten winnen van Monchengladbach, maar door verlies van RB Leipzig op het veld van Dortmund, was Bayern al voor de wedstrijd zeker van het kampioenschap.

Die Bayern stond voor dit weekend zeven punten op voorsprong op rechtstreekse achtervolger RB Leipzig met nog drie wedstrijden te spelen. Als ze die kloof na het weekend konden behouden, zou het verschil tussen Bayern en de rest onoverbrugbaar zijn. De Duitse recordkampioen kon vandaag zelfs uitlopen en is dus kampioen van Duitsland.