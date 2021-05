🎥 Zo kan het ook: scheidsrechter in Nederland slaat mea culpa na fout van zichzelf én van VAR

Een scheidsrechter die zich na de wedstrijd voor de camera komt verantwoorden én daarbij toegeeft dat hij een fout gemaakt heeft, dat zien we in België niet al te snel gebeuren. Maar in Nederland staan ze er wel voor open.

In de Eredivisie speelden FC Twente en Heracles zaterdag een derby en daar ging scheidsrechter Allard Lindhout in de fout. Hij gaf een penalty voor Twende maar werd teruggeroepen door de VAR. Wat bleek? De bal lag even daarvoor niet stil bij een uittrap van de doelman van Twente. "Het is niet goed gegaan", vertelt Lindhout voor de camera van ESPN. Ik loop met mijn rug weg dus heb niet door dat die bal kan rollen. De VAR constateert dat de bal niet stil ligt en grijpt in, maar dat mag hij niet doen. Uiteindelijk ben ik hem gevolgd en dat had ik niet mogen doen", slaat hij mea culpa. ❌😐 Scheidsrechter Allard Lindhout flink door het stof... pic.twitter.com/Y32PTcfUU0 — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2021