Uitnodiging voor supporters? "Politievakbond vraagt om te staken tijdens klassieker Feyenoord-Ajax"

In de Nederlandse Eredivisie staat zondagmiddag de klassieker Feyenoord-Ajax op het programma. En over die wedstrijd is de afgelopen dagen al heel wat geschreven maar nu doet ook de politie zijn duit in het zakje.

Want de Rotterdamse poltiei is het helemaal beu. Na opnieuw te moeten ingrijpen bij een incident waar supporters met vuurbommetjes gooiden, dreigen ze het werk neer te leggen. Meer zelfs, de politievakbond roept op om zondag tijdens de wedstrijd te staken. "Politiemensen hebben de afgelopen weken en maanden heel veel voor hun kiezengehad. Het werk staat hen aan de lippen terwijil zij (niet gevaccineerd) nog steeds aan de frontlinie staan. De gezamenlijke vakbonden stellen voor om het werk neer te leggen bij de klassieker Feyenoord-Ajax", klinkt het in een statement online. Het lijkt alleszins op een uitnodiging voor de harde kernen van beide ploegen om toch eens een bezoekje te brengen aan de Rotterdamse Kuip.





