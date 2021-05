Een Belgisch getint FC Nantes doet een gouden zaak in de degradatiestrijd in de Franse Ligue 1.

Bij FC Nantes spelen twee Belgen en een paar oude bekende van de Belgische competitie. Zo bevolken Renaud Emond en Anthony Limbombe de Belgen van dienst en Dennis Appiah, Moses Simon en Kalifa Coulibaly de oude bekenden die nog bij Anderlecht en AA Gent hebben gespeeld.

De opdracht voor FC Nantes was simpel namelijk winnen tegen Bordeaux om nog kans te maken om de degradatie te ontlopen. Ze slaagden hier vlot in door met 3-0 te winnen in eigen huis. Ex-Gent speler Kalifa Coulibaly opende de score na 19 minuten en Imran Louza zette de 2-0 op het bord via de penaltystip. Tot slot werd het nog 3-0 dankzij Randal Kolo die de bal aangespeeld kreeg van Moses Simon.

Een gouden overwinning met een Belgisch tintje van FC Nantes. Dat dankzij deze overwinning op één punt komt van de veilige 17de plaats met nog twee wedstrijden voor de boeg.