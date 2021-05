Van Himst heeft duidelijke tips: "Kompany doet het geweldig" en "8 miljoen euro voor hem betalen? Ik zou dat doen"

Paul Van Himst ziet Anderlecht stilaan de neus aan het venster steken op weg naar boven na moeilijke jaren. En hij heeft ook wel wat tips in huis.

Zo is hij fier op het werk van Vincent Kompany: "Doe zo voort", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Hij doet het geweldig."

Als het van Paul Van Himst zelf zou afhangen, dan zou Lukas Nmecha volgend jaar nog in het Lotto Park rondlopen.

Ga je beter vinden?

"Acht miljoen euro voor hem betalen? Ik zou dat doen. Als ik Peter Verbeke was, ik zette alles op alles. Maar ik moet niet betalen natuurlijk."

"Zo'n speler is als een stuk grond. Als er geen plots overstromingen zijn, dan houdt dat zijn waarde of kan je er zelfs aan verdienen. Ga je beter vinden? Hij doet het goed en hij is hier graag ..."