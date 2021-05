Krijgen we toch nog een Champions Leaguefinale in Engeland? UEFA praat met Britse overheid

Eind mei is het eindelijk zo ver, de finale van de UEFA Champions League. Manchester City neemt het op tegen Chelsea, twee Britse ploegen die tegen elkaar spelen in Istanbul om de kampioen van Europa te bepalen. Of toch niet?

Twee ploegen uit Engeland die tegen elkaar gaan spelen in Turkije, normaal is het geen probleem, maar door corona en dat er geen publiek mag komen kijken, kan dat wel een probleem vormen. Reizen in pandemietijden is dan ook een moeilijke kwestie.

De UEFA praat maandag met de overheid van het Verenigd Koninkrijk om de finale van de Champions League in Istanbul eventueel te verplaatsen naar Londen. De gesprekken zullen maandag gevoerd worden, afwachten dus wat er beslist wordt over de finale tussen City en Chelsea…