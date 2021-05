Dan toch een verlengd verblijf voor Cavani op Old Trafford

En dat heeft geloond. Fabrizio Romano maakte maandag bekend dat Edinson Cavani een contractverlenging heeft ondertekend, dat hem tot medio 2022 in Manchester houdt.

Cavani scoorde al vijftien keer in het shirt van United. Vooral de laatste weken is de ex-speler van onder meer PSG en Napoli erg goed op dreef. Zo was de 118-voudige international in de halve finale van de Europa League de grote boeman van AS Roma, met liefst vier doelpunten en drie assists.

Edinson Cavani has signed his contract extension with Manchester United, here we go! 🚨🇺🇾 #MUFC



The agreement has been completed, Cavani has accepted to stay after Man Utd board and Solskjaer were pushing to keep him. Confirmed and done deal. 🔴 #ManUtd #Cavani