Felice Mazzù gaat na fantastisch seizoen met de titel als bekroning langer door bij huidige club

Het was in mei 2020 dat Felice Mazzù werd aangesteld als trainer met één duidelijke missie: kampioen spelen en Union naar 1A brengen. Check. Weer een aardig kunststukje erbij in de trainerscarrière van Mazzù. Ook in 1A blijft hij de Brusselse club trouw.

Felice Mazzù heeft zijn contract bij Union verlengd en zal dus ook op het hoogste niveau de sportieve lijnen verder uitzetten, om zo van Union een stabiele eersteklasser te maken. Het komt dus niet tot een rentrée bij Charleroi, zijn ex-ploeg die nog een nieuwe coach nodig heeft voor volgend seizoen. 🗣️ 𝚈𝚘𝚞 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚘𝚗𝚎 𝚗𝚎𝚠 𝚖𝚎𝚜𝚜𝚊𝚐𝚎 pic.twitter.com/jqFo63HrFK — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 11, 2021 Supporters van Union die nauwgelet het sociale mediakanaal van hun favoriete ploeg in het oog hielden, werden deze namiddag verblijd met een nieuw bericht. "Aan alle Unionisten, ik wil jullie meedelen dat ik doorga met dit avontuur bij Union", zegt Mazzù. De trainer van de promovendus is blij dat met deze overeenkomst eventuele speculatie van de baan is. "Ik ben heel tevreden, heel gelukkig. Ik zit vooral vol ongeduld om naar het stadion terug te keren."