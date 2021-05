Inter in financiële miserie en vraagt aan Lukaku en co enorme inspanning

Inter boekte tijdens de covidcrisis een verlies van maar liefst 100 miljoen euro. De Italiaanse landskampioen is dringend op zoek naar nieuwe fondsen en vraagt in de tussentijd een inspanning van de spelers.

Inter hoopt het op te lossen door een lening van 250 miljoen aan te gaan bij een Amerikaans investeringsfonds, maar de onderhandelingen daarover lopen nog. Intussen heeft het aan de spelers gevraagd of ze het zien zitten om twee maanden loon te laten vallen om de club wat meer tijd te geven de situatie op te lossen.

Voor Romelu Lukaku zou dat toch al een serieuze inspanning betekenen, want hij verdient tussen de 7,5 en 9 miljoen euro netto per jaar, weet HLN. De onderhandelingen daarover zouden na de match tegen AS Roma van woensdag voortgezet worden. Lukaku en Conte houden heeft de prioriteit, maar Inter zou in totaal zo'n 15 procent op zijn loonlast moeten besparen.