Manchester United tegen Liverpool kan na protesten supporters toch eindelijk doorgaan

Vanavond gaat de wedstijd tussen de ploeg uit Manchester en de ploeg uit Liverpool dan toch door. Er zijn veel veiligheidsmaatregelen getroffen om de Premier Leaguewedstrijd te laten spelen. Er is veel politie rondom het stadion, en de spelers zitten al een tijdje binnenin het stadion.

Manchester United is al 100% zeker dat het volgend seizoen mag aantreden in de Champions League. Liverpool zal het kampioenenbal volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet halen, ze staan momenteel acht punten van een plek in de top vier, maar mathematisch kan alles natuurlijk nog. Afwachten hoe de topper eindigt…

🗣 "The Manchester United players are inside Old Trafford."



James Cooper reporting outside Old Trafford ahead of Manchester United's game against Liverpool pic.twitter.com/P0wUvrAcTW