Vanavond speelt Dortmund de finale van de beker tegen RB Leipzig

Om 20u45 speelt Dortmund de bekerfinale tegen RB Leipzig.

Vanavond staat de finale van de FFB-Pokal op het programma in Duitsland. Dortmund zal het in die finale opnemen tegen RB Leipzig. Van Belgen is er geen sprake in de basisopstelling van Dortmund. Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard starten op de bank. Bij Leipzig staat Alexander Sørloth in de spits. De ex-Gentenaar maakte in 35 wedstrijden voor zijn nieuwe club amper zes doelpunten. In de beker lukte scoren nog niet voor de Noorse spits.

Voor RasenBallsport Leipzig kan het de eerste keer zijn dat ze een prijs pakken. Het zou een mooi afscheidscadeau zijn voor Nagelsmann, die na dit seizoen aan de slag gaat bij Bayern München. Als Dortmund wint, pakken ze hun vijfde beker in de geschiedenis van de club. In de seizoenen 1964/1965, 1988/1989, 2011/2012 en 2016/2017 was de beker ook al voor Dortmund. Het belooft een spannende avond te worden.