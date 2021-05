Win een boek over jarige Romelu: Liefde voor Lukaku van Yannick Dekeukelaere

Romelu Lukaku jarig! Naar aanleiding van zijn 28ste verjaardag verloten wij enkele boeken van 'Liefde voor Lukaku' van auteur Yannick Dekeukelaere. Lees hieronder hoe je kan deelnemen en misschien bemachtig jij wel een exemplaar!

Is de trefzekerheid van Romelu Lukaku nog wel in cijfers te bevatten? De Rode Duivels, de Premier League, Inter Milaan: overal scoort hij met de ogen dicht. Romelu is een van de productiefste spitsen aller tijden. Zelfs de grootste twijfelaars zijn al lang bekeerd: hij is wereldtop.

Maar Lukaku is veel meer dan zijn voetbalprestaties. Zijn verhaal is buitengewoon. Het is een verhaal van onwankelbaar geloof in zichzelf, hoewel niet geholpen door zijn wat wankele jeugd en tegen alle kritiek in.

Yannick Dekeukelaere (Woestijnvis) ondervroeg tientallen mensen uit binnen- en buitenland die Romelu’s pad hebben gekruist, zijn trainers, zijn ploegmaats, voetbaljournalisten... Het portret dat hij meesterlijk uittekent, kenmerkt zich door liefde. Liefde voor de bal, liefde voor Lukaku.

Kortom, een mustread voor iedereen meer wil te weten komen over het fenomeen Lukaku.

Voor meer info over het boek kan u hier terecht: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/liefde-voor-lukaku

Hoe kan u winnen? Vul hieronder de prijsvraag in. Op 14 mei worden de winnaars geloot en op de hoogte gebracht.

Wil u extra kans maken? Houd dan zeker onze sociale media in de gaten!