Carrasco in de weegschaal als Rode Duivel: "Die twee zijn elkaar waard" en "Hij zal niet het verschil maken"

Carrasco is met vier assists in de laatste zes wedstrijden bij Atletico in topvorm. En dan rijst de vraag of hij de man is voor het EK met de Rode Duivels.

De cijfers liegen er niet om. “Ondertussen heeft hij zich echter opnieuw in de ploeg geknokt en onderstreept hij met goals en assists zijn belang voor de ploeg”, zegt Eddy Snelders in Het Nieuwsblad. “Hij is niet iemand die continu aanwezig is in een match, maar met zijn loopvermogen en flitsen kan hij een wedstrijd wel openbreken.”

Over zijn selectie moet er volgens Snelders niet getwijfeld worden, maar is het wel de vraag hoe hij zich bij de Rode Duivels zal laten gelden. “Voor mij ligt hij in balans met Thorgan Hazard. Die twee zijn elkaar waard, al kan Carrasco dit seizoen wel mooiere adelbrieven voorleggen. Zeker als de titel uiteindelijk een feit wordt, heeft hij een streepje voor. Maar de vorm van de dag verandert snel op zo'n toernooi, dus zullen we zowel Thorgan als Carrasco kunnen gebruiken.”

Carrasco is geen speler voor een sleutelrol, aldus Snelders. “Kwalitatief is hij niet van hetzelfde niveau als een Eden Hazard of een Kevin De Bruyne. En hij is ook niet altijd even constant. Natuurlijk moet je in de mate van het mogelijke profiteren van zijn topvorm, maar alleen dankzij hem zullen we niet in de finale geraken. Hij is niet degene die het verschil zal maken.”