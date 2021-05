Hilarische beelden! Dortmundspelers overgieten trainer met bier na winst Duitse beker

Dortmund won donderdagavond de PDF Pokal oftewel de beker van Duitsland. De Borussen versloegen RB Leipzig met spectaculaire 1-4 cijfers. Reden om te vieren dus bij de spelers van Dortmund, die hun coach, Edin Terzić, overgoten met bier tijdens de persconferentie.

De Duitse beker winnen is niet niets, dat weten ook de spelers van Borussia Dortmund die, na het laatste fluitsignaal bij de finalewedstrijd tegen Leipzig, heel blij waren met de overwinning. En Overwinningen moeten gevierd worden in het leven, zo dachten de spelers van Dortmund er ook over.

De spelers van de Borussen vierde de beker door hun trainer te overgieten met bier. De coach, Edin Terzić, was net bezig met een persconferentie. De hilarische taferelen zijn dus vastgelegd op beeld. De beelden zijn hier te zien: