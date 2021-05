Kompany feliciteert Manchester City in videoboodschap: "Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben"

Manchester City doet het goed dit seizoen. The Cityzens speelden al landskampioen van Engeland, en nemen het eind mei op tegen Chelsea voor de finale van de UEFA Champions League. De goede prestatie van de blauwe ploeg uit Manchester ontgaan ook ex-speler, en huidig Anderlechtcoach, Vincent Kompany niet.

Kompany feliciteert in een videoboodschap op de sociale media iedereen bij de club met de goeie gang van zaken. “Ik heb niet veel tijd gehad de laatste weken, omdat ik de wedstrijden met Anderlecht moest voorbereiden. Maar ik wil nu wel even één ding kwijt: gefeliciteerd Manchester City! Woorden kunnen niet beschrijven hoe blij ik ben met jullie prestaties”, aldus Vincent Kompany.

Been working hard and relentlessly with the boys here @rscanderlecht but there’s always time to celebrate the achievement of people you love.🥇😁👊🏾 #mancity pic.twitter.com/S6wS0tKkVt