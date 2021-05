Neymar officieel geschorst voor bekerfinale tegen Monaco, maar zag dat al aankomen...

Neymar is officieel geschorst voor de Franse bekerfinale tegen AS Monaco. De Braziliaan viel in de halve finale in tegen Montpellier en zal nu dus geschorst worden voor de finale. Neymar kwam pas de 85ste minuut het veld op, en kreeg al na vijf minuten geel.

Het is nu officieel dat Neymar geschorst is voor de Franse bekerfinale. De flankaanvaller van PSG zag dat wel al aankomen. Hij haalde op zijn Instagram al eens uit naar de scheidsrechter die hem het geel karton gaf. Een jammer zaak voor Neymar en PSG, die in de Franse bekerfinale wel eens hun laatste kans zouden kunnen hebben om dit seizoen een prijs te pakken. In de competitie hebben ze het niet meer in eigen handen, en in de Champions League liggen ze er ook uit. 🔴 OFFICIEL ! Neymar est suspendu pour la finale de Coupe de France face à Monaco ! pic.twitter.com/dHawcO1qSX — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2021