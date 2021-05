Noah El Biache gaat testen bij AC Milan, Fiorentina en Spezia

Noah El Biache van Standard is klaar voor een overstap naar het buitenland.

De zestienjarige Noah El Biache is druk op zoek naar een nieuwe club. Die hoopt hij te vinden in Italië. El Biache speelde in het verleden voor Charleroi, Genk en Anderlecht waarna hij bij Standard belandde. Bij de Rouches konden ze hem geen eerste contract aanbieden, en dat hoopt hij elders wel te krijgen.

Noah El Biache gaat nu tests afleggen bij Fiorentina, AC Milan en Spezia. “Sommige clubs zagen me in toernooien en namen toen contact op met mijn agent in Italië. Het is erg moeilijk om daar tests te weigeren! Vooral omdat het een kampioenschap is dat me altijd heeft aangetrokken, vooral vanwege de afkomst van mijn moeder", legt hij uit in DH. Hij voegt er ook aan toe dat het zijn doel is om van voetbal zijn werk te maken.