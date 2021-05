Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 3 van de play-offs!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Maarten Vandevoordt. Hij stopte een paar goede ballen en was zo van belang in de puntendeling van KRC Genk op speeldag 3, waardoor de Limburgers nog kansen maken op de titel en tweede blijven.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Vanlerberghe was opnieuw uitstekend voor KV Mechelen, Brandon Mechele de ster van Club Brugge en Hanche-Olsen deed het prima achterin bij Gent.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Hjulsager en Sambi Lokonga, die beiden van belang waren voor hun team. Castro-Montes liet zien het ook als linkervleugelverdediger te kunnen, Buta blijft steeds beter in vorm te komen bij Antwerp.

Aanval

Voorin konden we niet naast Yaremchuk, al had hij er in plaats van eentje ook vier kunnen maken. El Hadj scoorde voor Anderlecht, Storm was andermaal dé man van Malinwa.

Dat levert dan onderstaand elftal op: