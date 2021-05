Geen operatie, maar ook geen EK voor Zlatan Ibrahimovic

Een kleine week geleden viel Zlatan Ibrahimovic in de 66ste minuut geblesseerd uit. Hij liep een blessure aan de linkerknie op.

Volgens Sky Sports Italia heeft de 36-jarige Zweed geen operatie nodig. Het kraakbeenprobleem moet in drie weken opgelost zijn, maar volgens AC Milan zal de blessure toch zes weken behandeling nodig hebben.

Daarmee komt de openingswedstrijd van Zweden op het EK in het gedrang. Zweden speelt op 14 juni in Sevilla tegen Spanje.

Volgens journalist Fabrizio Romano van Sky Sports Italia gaat Ibrahimovic zelfs als zeker niet naar het EK. De Zweedse bondscoach zou dat nieuws bekendgemaakt hebben.

