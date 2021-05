Normaal doet Anderlecht dit niet: "Hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan"

De amper 18-jarige Bart Verbruggen verdedigt tijdens de play-offs het doel van Anderlecht, een ietwat ongewone zet van paarswit.

Bart Verbruggen krijgt tijdens de play-offs volop zijn kansen bij Anderlecht. “Hun grootste werkpunt is de ervaring die ze moeten opdoen. En daarvoor zijn er geen 36 oplossingen: je moet spelen. Op hun leeftijd een eerste keus speler zijn is een echte kans en ze moeten er het beste van maken”, zegt oud-doelman Filip De Wilde aan La Dernière Heure.

Volgens De Wilde kan hij als jong talent vlug naar het buitenland, maar heeft het niet veel zin om in een grote competitie op de bank te zitten. In België blijven zal hun ontwikkeling veel meer van dienst zijn, zeker op een positie als doelman.

Vandevoordt is het grootste talent van zijn generatie in België volgens De Wilde. “Hij is nummer één bij Genk, en dat is geweldig. Voor Verbruggen ligt de situatie een beetje anders. Anderlecht is niet gewend Anderlecht is het niet gewoon om met jonge doelmannen te starten.”

Toch zal hij zijn plaatsje zo goed als zeker opnieuw moeten afstaan eenmaal Hendrik Van Crombrugge terug is uit blessure. “Zelfs als het risico op fouten groter is. Hij heeft het tot nu toe heel goed gedaan en hij heeft al een mooie pluim op zijn hoed, zoals ze in Vlaanderen zeggen."