FC Barcelona wil Griezman verkopen om Haaland binnen te halen

FC Barcelona wil geld vrijmaken om Erling Haaland binnen te halen. Daarvoor moet er een andere aanvaller vertrekken.

Het is al een tijdje bekend dat Barcelona Erling Braut Haaland dolgraag over willen nemen van Borussia Dortmund, maar dat vraagt een enorm bedrag voor de Noor. Volgens diverse bronnen, waaronder L'Esportiu wil Laporta dan ook spelers verkopen om de spits te betalen. Zelfs Antoine Griezmann zou weer mogen beschikken, nochtans draait de Fransman zeker geen slecht seizoen.



Maar Haaland is dus de prioriteit. Zaakwaarnemer Mino Raiola en vader Alf-Inge Haaland brachten onlangs al een bezoekje aan het trainingscomplex van Barcelona, waarbij ze om de tafel zaten met een delegatie van de Catalanen. De spelersmakelaar zei vervolgens wel dat hij zich afvroeg hoe Barça de transfer wilde betalen.