Jordan Lukaku geeft assist met Roberto Martinez in tribune: "Rode Duivels? Was op de match aan het focussen"

Jordan Lukaku liet tegen Club Brugge opnieuw van zich horen met een assist voor Mbokani. Lukaku kreeg enorm veel ruimte in de tweede helft en maakte daar dankbaar gebruik van. En dat in het bijzijn van bondscoach Roberto Martinez die in de tribune zat.

Jordan Lukaku verscheen zichtbaar ontgoocheld voor de camera van Eleven Sports. De flankspeler had duidelijk gehoopt om met minstens een punt op zak opnieuw richting Antwerp te keren. "Er waren echt wel mogelijkheden", opent hij.

"We wisten dat dit Club Brugge te pakken was, het is niet meer hetzelfde Club als voor de play offs. Maar we kunnen niet elke match puur op karakter spelen. Ik denk dat we beter kunnen en meer uit deze groep kunnen halen, maar we hebben nu niet genoeg tijd gehad om daaraan te werken. We moeten alles blijven geven, dat is onze identiteit en laten we niet lost", gaat hij verder.

Dat Roberto Martinez in de tribune zat, daags voor de bondscoach zijn selectie vrijgeeft voor het EK, spookte niet door het hoofd van Lukaku. "Ik was er echt niet mee bezig en was volledig op de match gefocust. Ik ben vooral teleurgesteld in het resultaat en denk voorlopig aan niets anders", besluit hij.