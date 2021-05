De wedstrijd tussen Feyenoord en RKC is stilgelegd vanwege supporters met vuurwerk in het stadion.

Feyenoord speelt op dit moment tegen RKC en het staat 3-0 voor de Rotterdammers maar de wedstrijd is tijdelijk stilgelegd. Er zijn een paar honderd supporters het stadion binnengedrongen en hebben met het nodige vuurwerk in de tribunes maar ook op het veld ervoor gezorgd dat de wedstrijd is stiggelegd.

Het is al een aantal weken heel onrustig bij Feyenoord. Vele supporters zijn tegen de bouw van het nieuwe stadion dat volgens hen alleen maar de club enorm veel geld gaat kosten en deze niet vooruithelpen.