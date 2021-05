Analyse Antwerp onder Vercauteren in de competitie op defensief vlak niet beter dan onder Leko

Antwerp heeft tot nu toe in play-off 1 laten zien dat het zeker en vast bij de drie beste ploegen van België hoort, maar toch loopt het vaak net mis. Ook op bezoek in het Jan Breydelstadion schoot The Great Old zichzelf in de voet. Zeker de penaltyfout van Jean Butez bij de tweede goal was onnodig.

Het is opvallend dat Antwerp bekeken wordt als een defensief ingestelde ploeg terwijl het in de rangschikking van meeste tegengoals in 1A op de zevende plaats staat met 55 stuks. In het aantal gemaakte goals staat stamnummer 1 op de vijfde plaats met 62 doelpunten. Verklaring Er zijn een paar mogelijke verklaringen hiervoor. Ten eerste heeft Antwerp een doelmannenprobleem dit seizoen, nog geen enkele keeper heeft zich echt kunnen onderscheiden. Ten tweede speelde de ploeg in de periode onder Ivan Leko zeer aanvallend. Achterin stonden de verdedigers toen vaak man tegen man. Leko-Vercauteren Toch heeft de ploeg uit Deurne-Noord sinds de komst van Franky Vercauteren meer tegengoals geslikt in de competitie dan onder Leko: 28 stuks in 19 wedstrijden onder Vercauteren en 27 stuks in 19 wedstrijden onder leiding van de Kroaat. De ploeg lijkt nochtans meer gedisciplineerd te spelen onder de opvolger van Leko. Antwerp kan dus volgend jaar defensieve versterking goed gebruiken. Voorlopig hebben alleen Abdoulaye Seck en Ritchie De Laet constant gepresteerd in de achterlinie. Los van het aantal tegendoelpunten draaien de rood-witten een goed seizoen. Ze maken een grote kans op de derde plek (voorronde Europa League) en zelfs de tweede plaats (voorronde Champions League) is mathematisch nog mogelijk. De volgende wedstrijd is op bezoek bij KRC Genk.

