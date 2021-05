Hoe FC Barcelona de titel verspeelde in de laatste vijf wedstrijden...

Sinds gisteren doet Barça niet meer mee voor de titel in Spanje. De Catalanen verloren thuis van Celta Vigo, en komen zo op zeven punten van Real Madrid met nog een wedstrijd te spelen. In de laatste vijf competitiewedstrijden haalde Barcelona maar een povere vijf op vijftien. Titel weg dus...

In die laatste weken heeft Barça de titel echt wel verspeeld. Messi en co speelden slechts tegen één ploeg uit de top 7, de leider, Atletico Madrid. Die wedstrijd eindigde op een gelijkspel. Dat kan gebeuren, zo’n duel is dan ook een echte topper, maar de andere vier van de vijf matchen pakte Barça maar vier punten tegen kleinere ploegen. Dan kan je wel zeggen dat je de titel hebt verspeeld…

Als de Catalanen gewonnen hadden tegen de kleinere ploegen, stonden ze nu op kop. Maar Barça verloor thuis van Granada (10de) en Celta Vigo (8ste), liet punten liggen op Levante (14de), ze wonnen weliswaar wel nog op Valencia met 2-3, die dit jaar wel maar 13de staan. Als Barça al die ‘kleine’ wedstrijden won, stonden ze nu een punt voor op Atletico, en konden ze volgende week spelen voor de titel.