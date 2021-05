Michy Batshuayi kondigde zijn EK-selectie te vroeg aan

Michy Batshuayi nam maandagmiddag de voltallige pers en de bondscoach in snelheid toen hij zijn EK-selectie aankondigde. Een onschuldige verspreking waar de Belgische voetbalbond achteraf wel mee kon lachen.

Batshuayi kondigde zijn EK-selectie iets na 12u aan via Twitter, net vooraleer de bondscoach zijn lijst met de gelukkige namen ging beginnen voorlezen.

De aankondiging van de EK-selectie was enkel te volgen via de app van de Belgische voetbalbond, maar die had 'Batsman' niet op zijn telefoon staan.

“Ik heb de app niet. Ik dacht dat het al officieel was”, reageerde Batshuayi na zijn flatertje. De KBVB kon er uiteindelijk wel om lachen. "Dat zijn 50 push-ups op de eerste training, Michy!", reageerden ze.