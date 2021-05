Christian Benteke praat over zijn toekomst

Christian Benteke is een van de 26 Belgen die ons land mag gaan vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap van volgende maand. De spits presteerde de afgelopen weken sterk bij zijn Londense club Crystal Palace, dat was ook Roberto Martinez niet ontgaan.

Benteke is ondertussen al vijf jaar speler van Crystal Palace, maar deze zomer loopt het contract van ‘Big Ben’ af bij Palace. Waar de spits volgend jaar zal spelen, is nog een vraagteken. Benteke zelf maakt zich er in ieder geval geen zorgen over, dat vertelt hij in een interview met Play Sports. Verder praatte de aanvaller nog over zijn ambities op het EK.