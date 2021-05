Eliot Matazo gaat ook zijn kans krijgen bij de Belgische beloften

Ook beloftenbondscoach Jacky Mathijssen maakte gisteren zijn selectie bekend. De jonge Duivels spelen begin volgende maand tegen Kazachstan in de kwalificatie voor het EK voor beloften in 2023.

Eén naam die verwacht werd, ontbrak wel in de selectie. Die van Eliot Matazo. De nu 19-jarige middenvelder verhuisde in 2018 reeds naar Monaco en begint daar nu furore te maken in de A-ploeg. De voorbije matchen kreeg hij heel wat speelminuten.

“We volgen hem al maanden op de voet", aldus Mathijssen. "Hij is dan ook een zeer interessante speler voor ons. Tegen Turkije zal hij er zeker bij zijn.”