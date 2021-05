Paul-José Mpoku is klaar voor een nieuw avontuur

Mpoku is na Arabische Emiraten klaar voor een nieuw avontuur...

Mpoku verliet in januari 2020 Standard voor een avontuur in de Arabische Emiraten. Na anderhalf jaar bij Al-Wahda FC te hebben gespeeld, lijkt de Congolees zich te gaan opmaken voor een nieuwe ploeg. Waar de toekomst van Mpoku ligt, is nog niet geweten...

Na een anderhalfjaar bij Al-Wahda FC te hebben gespeeld, lijkt Mpoku zijn afscheid van de Arabische club te hebben aangekondigd. Op zijn Instagram deelde hij een filmpje met zijn hoogtepunten van dit seizoen. De post had als onderschrift: “Bedankt voor alles! Klaar voor de volgende stap” Een aangekondigd vertrek zo lijkt het. Mpoku zijn contract bij Al-Wahda FC loopt deze zomer ook af, een contractverlenging lijkt er dus niet in te zitten. De ex-Standardspeler scoorde in het totaal zes keer voor de Arabieren. Afwachten nu wat Mpoku zijn volgende stap is. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Polo Mpoku (@polompoku)