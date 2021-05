Probleempje bij de aanstelling van Edward Still bij Charleroi

Edward Still werd vorige week aangesteld als nieuwe trainer van Charleroi. Er is nu echter een probleem opgedoken bij zijn aanstelling.

Eward Still heeft immers geen Pro Licence-diploma. Assistent Frank Defays wel, maar als Still effectief wil coachen, dan moet hij ingeschreven zijn voor de cursus.

Probleem nummer twee is dat de inschrijvingen voor de cursus voor de Pro Licence al een tijdje afgesloten zijn. Een eventuele toevoeging kan nog, maar daar zijn voorwaarden aan gekoppeld.

Zo moet je over een UEFA A-diploma beschikken. Still was daaraan begonnen, maar vertrok tijdens de duur van de cursus richting China met Ivan Leko, waardoor hij die niet afwerkte. Hoe dit opgelost kan worden, is op dit moment nog niet duidelijk.