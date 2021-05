Standard gaat in zee met Adidas

Standard en New Balance gaan uit elkaar. Het Amerikaanse sportmerk voorzag Standard vier jaar lang van materiaal, het contract loopt nu dus af. De Rouches moesten dus op zoek naar een nieuwe sponsor, die hebben ze ondertussen gevonden, en het is geen klein merk ook...

Het contract met New Balance loopt op 30 juni af. De Rouches besloten om niet meer verder in zee te gaan met de Amerikanen, en moesten dus op zoek naar een nieuwe kledingsponsor. Die hebben ze in Luik nu dus gevonden.

Duitse sportgigant Adidas wordt de nieuwe kledingsponsor van de Rouches. Het is niet de eerste keer dat Adidas de sponsor is van Standard. De Duitsers waren ook al partner van de Luikenaren van 1976 tot 1981 en van 1987 tot 2003. Volgend seizoen is Adidas dus opnieuw sponsor van Standard Luik.