Yannick Carrasco kan op het EK voor de verrassing zorgen

"Eden Hazard zal in topvorm zijn", beweert Roberto Martinez. Maar eigenlijk is op dit moment de positie van Eden - hoe goed hij ook mag zijn - het makkelijkste op te vangen. Hebt u de laatste tijd immers al eens naar matchen van Atlético Madrid gekeken?

Als Atlético zondag wint op bezoek bij Valladolid worden ze voor de elfde keer kampioen van Spanje. In de laatste acht matchen - money time dus - scoorde Yannick Carrasco vier goals en deelde hij vijf assists uit. De winger zit in de vorm van zijn leven.

Martinez heeft hem al een paar keer uitgeprobeerd als wingback, maar dat is minder zijn 'dada'. Bij Atlético moet hij ook veel lopen, maar heeft steeds nog dekking achter zich. Momenteel speelt hij dus meer op de positie van Eden Hazard.

De twee vergelijken is natuurlijk onbegonnen werk, maar het is een meer dan valabele oplossing indien Eden toch niet zo fit blijkt als de bondscoach laat uitschijnen. Roberto Martinez zag de 27-jarige aanvaller groeien en vindt dat zijn periode in China hem meer goed dan kwaad gedaan heeft.

"We zijn allemaal heel vlug om een bepaalde transfer te veroordelen", zegt Martinez daarover. "Maar hij heeft er zich kunnen ontwikkelen als voetballer en als mens, in een andere cultuur en andere competitie. Ik zie dat hij heel wat matuurder is geworden en dat hij nu een team naar een hoger niveau kan brengen. Hij kan meer met de druk van de titelstrijd ook om. Hij is een betere voetballer geworden in China."