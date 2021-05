Brugs burgemeester heeft misschien oplossing voor 'stadionprobleem' met Paul Gheysens: "Misschien zit er een ruiloperatie in"

De stad Brugge zit met het stadiondossier van zowel Club als Cercle Brugge in de maag. De twee zijn trouwens onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Antwerp-eigenaar Paul Gheysens maakt het er niet makkelijker op.

Gheysens heeft immers gronden aan de Blankenbergse Steenweg, waar het nieuwe stadion van Cercle zou moeten komen. Indien dat niet opgelost geraakt, krijgt geen van beide clubs een nieuw stadion. "Ik heb twee keer met meneer Gheysens aan tafel gezeten. Eén keer ik alleen. Eén keer samen met Bart Verhaeghe", zegt Brugs burgemeester Dirk De Fauw in HLN.

"Dat was een moeilijk gesprek. Gheysens wilde absoluut doorgaan. Maar onlangs heeft hij contact met me opgenomen. Hij was bereid om tot een compromis te komen. Meneer Gheysens heeft gronden. De stad Brugge heeft gronden. Misschien zit er ergens een ruiloperatie in."