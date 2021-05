John van den Brom: "Genoten van mijn ploeg" & "Hopelijk krijgen we een kans op nóg meer"

Genk onderstreepte zijn uitstekende vorm tegen Antwerp. De ploeg van John van den Brom overklaste de Great Old in de tweede helft, na een evenwichtige eerste periode. Met dertien op vijftien is Genk dé ploeg van deze nacompetitie.

Eens te meer was John van den Brom een tevreden man, als Genk-coach maar ook als voetballiefhebber. "Dit was een geweldig resultaat, al was de eerste helft gelijkopgaand. We haalden geen hoogstaand niveau, al stonden we goed in de organisatie."

"In de tweede helft zie je hoe goed we echt kunnen voetballen. Zo gemakkelijk tussen die linies voetballen, kansen creëren, scoren... Ik heb het al vaak gezegd, maar ik zeg het nogmaals: ik ben fier op mijn team. Ik heb echt genoten van mijn ploeg."

"Nu gaan we in spanning volgen of we zondag nog een kans krijgen op meer. Dat zou een mooi einde zijn van een geweldig seizoen. Het vat bij de jongens is nog niet af, ze kijken al uit naar wat hopelijk de match van het seizoen wordt. Er zit zoveel overtuiging en plezier in dit elftal", besluit een opgetogen John van den Brom.