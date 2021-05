Ex-Rode Duivel is zeker: "Club Brugge wordt kampioen"

Deze week kennen we de winnaar van de Jupiler Pro League, of het nu vanavond of zondag is. Volgens Club Brugge-icoon en ex-Rode Duivel zijn het de Bruggelingen die op het einde van de rit zullen zegevieren. Al zal dat niet van een leien dakje gaan...

"Ik denk niet dat Genk punten zal laten liggen tegen Antwerp. Zij spelen bevrijd want hebben die tweede plek en dat Champions Leagueticket al op zak. Dus Club zal het zelf moeten doen tegen Anderlecht, wat wel zal lukken" "Anderlecht scoort heel moeilijk, terwijl Club de individuele klasse en ervaring heeft om de bovenhand te nemen en het af te maken. Pas op: Paars-Wit zal weerwerk bieden, en mogelijk wordt het op een bepaald moment spannend. Maar Club haalt het", aldus de ex-Club Bruggespeler, Julien Cools, in Het Laatste Nieuws.





Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.